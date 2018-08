Ryanair-flygarar streikar i fire land fredag

utenriks

Det er usemje om tariffavtalen som gjer at fagforeiningane i dei europeiske landa tar ut medlemmene sine i streik.

150 flygingar kjem til å bli avlyst på grunn av streiken i Irland, Belgia og Sverige, opplyste Ryanair tidlegare denne veka, ifølgje FriFagbevegelse.

Tyske flygarar bestemte seg onsdag for at dei òg blir med på streiken, og Ryanair opplyser at dei defor må innstille ytterlegare 250 flygingar, alle til og frå Tyskland.

I tillegg skal nederlandske flygarar seinare ta stilling til om dei skal slutte seg til den 24 timar lange streiken fredag.

– Vi ber kundane våre om unnskylding for den forstyrringa desse unødvendige streikane skaper, skriv marknadsansvarleg i Ryanair i Skandinavia, Chris Lundshøj, i ein e-post til FriFagbevegelse.

Det er førebels uvisst om kanselleringane kan ramme norske passasjerar.

– Vi bryt ikkje ned tala på lufthamn eller marknad, men alle kundane det gjeld, har vorte kontakta, og dei kan sjekke statusen for flyet sitt på Ryanair.com, skriv Lundshøj i ein e-post til NTB.

