Skogbrannar kan omringe turistlandsby i Portugal

Fjellandsbyen Monchique er blant populære turistmål som er trua. Onsdag melder portugisiske medium at skogbrannen framleis er ute av kontroll.

Håpet var at kjøligare vêr denne veka skulle gjere sløkkearbeidet lettare. Men meteorologane varslar i staden at kraftig vind kan føre til at skogbrannane spreier seg raskt i dagane framover.

Veldig mobilisering

Avisa Expresso skriv at 1.400 brannmannskap, 550 brannbilar og to brannfly deltar i den desperate kampen mot flammane, som i tillegg til å true med å omringe Monchique, også har ramma distrikta Silves og Portimão.

Så langt har flammane svidd av 170 kvadratkilometer krattskog. Minst 250 innbyggjarar i Monchique har måtta evakuere. Byen har eit innbyggjartal på rundt 6.000. Turistar blir evakuerte frå eit spa-anlegg og eit luksushotell.

Portugals innanriksminister Eduardo Cabrito seier kampen mot brannane blir koordinert på nasjonalt nivå. Dette gir betre oversikt over tilgjengelege ressursar.

Fleire av brannfolka som har deltatt i sløkingsarbeidet, har likevel kritisert måten det er organisert på. Dei peikar på at brannane fortsette å spreie seg sjølv om det tidlegare i veka vart meldt at dei var 95 prosent under kontroll.

Utsett område

Ein person er alvorleg skadd av flammane, mens eit 30-tal andre er lettare skadde, melder Expresso. Monchique-borgarmeister Rui André bekreftar at fleire hus og bygningar er øydelagde.

Vanskane med å få skogbrannane under kontroll har reist mange spørsmål, ettersom portugisiske styresmakter sette i verk omfattande tiltak for å hindre ei gjentaking av skogbrannane som kravde minst 114 menneskeliv i fjor.

Klimaforskar Carlos da Câmara seier til nyheitsbyrået Lusa at landa i middelhavsområdet, og særleg Portugal, er pent nøydd til å lære seg å «leve på ein berekraftig måte» for å kunne hindre skogbrannar i åra framover.

Han legg til at skogbrannane i Monchique var ein «venta katastrofe», på grunn av store område med kratt og tørr skog tett ved byen.

