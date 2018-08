Tyskland og Spania einige om å returnere migrantar til Spania

utenriks

Innanriksministrane i dei to landa vart einige om dette måndag, og avtalen trer i kraft frå og med laurdag.

Statsminister Angela Merkel har prøvd å inngå liknande avtalar med andre EU-land for å unngå unilaterale vedtak om å avvise migrantar ved grensene til Tyskland, noko som kunne skapt spenningar med nabolanda.

Under eit EU-møte i juni kravde Spanias statsminister Pedro Sanchez at Tyskland skulle bere kostnadene for returen av migrantar og dessutan gi økonomisk støtte til arbeidet Spania driv for å sikre yttergrensene i EU.

I den ferske avtalen har Tyskland likevel ikkje plikta seg til noka motyting, ifølgje talskvinne Eleonore Petermann i det tyske innanriksdepartementet.

