Venezuelansk opposisjonsleiar kallar Maduros skuldingar ein farse

utenriks

Maduro skulda tysdag Borges og partifellen hans, Juan Requesens, for å ha medverka til eit attentat under ein militærparade i Venezuelas hovudstad Caracas laurdag.

To eksplosjonar, forårsaka av dronar lasta med sprengstoff, resulterte i panikk under paraden, men ingen vart drepne.

Seks personar er arresterte etter det påståtte attentatet, og ifølgje Maduro har desse komme med utsegner som peikar i retning av at Julio Borges var involvert. Borges avviser skuldinga.

– Verken landet eller verda trur på deg når det gjeld denne farsen av eit angrep. Vi veit alle at det var sett i scene for å kunne forfølgje og undertrykkje dei av oss som er motstandarar av diktaturet ditt, er svaret hans til Maduro.

Borges lever i eksil i Colombia etter at Maduro for eitt år sidan gjennomførte eit val på ei omstridd ny grunnlovsforsamling. Forsamlinga fekk makt til å endre lover og kunne i praksis sette til side den lovgjevande nasjonalforsamlinga, som Borges og opposisjonen hadde kontrollert sidan valet i 2015. Opposisjonen boikotta valet, men Maduro erklærte siger.

Leiaren for den nye grunnlovsforsamlinga, Diosdado Cabello, sa tysdag at han vil ta frå representantar i nasjonalforsamlinga immuniteten deira slik at dei kan stillast til ansvar for det påståtte forsøket på å drepe presidenten.

– Når rettferda kjem, slår den hardt, seier Cabello.

Maduro har bedt USA og Colombia utlevere alle mistenkte i saka.

(©NPK)