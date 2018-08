Brasils første presidentdebatt går føre seg utan fengsla favoritt

utenriks

At den upopulære presidenten Michel Temer ikkje stiller til attval i eit Brasil djupt prega av fleire år med enorme korrupsjonsskandalar og økonomisk tilbakegang, er allereie sjølvsagt.

Til saman 13 kandidatar er offisielt med i første runde av presidentvalet 7. oktober. Fire av kandidatane deltar likevel ikkje i den TV-sende debatten torsdag fordi dei har for få representantar i nasjonalforsamlinga.

Men den store mangelen er tidlegare president Luiz Inacio Lula de Silva, mannen som leier på valmålingane, men som sonar ein tolv år lang fengselsdom for korrupsjon. Lulas partifellar i det brasilianske arbeidarpartiet meiner at han er utsett for justismord og jobbar for å få han lauslaten.

Lula har rundt 30 prosent oppslutning i målingane, langt framfor nærmaste konkurrent.

Arbeidarpartiet har bedt fjernsynskanalen som sender debatten, TV Bandeirantes, om å la visepresidentkandidat Fernando Haddad steppe inn for Lula. Men kanalen skal ikkje ha gitt noko svar.

Haddad er i ein interessant posisjon om Lula ikkje får lov til å delta i valet. Då kan han ende opp som presidentkandidat for partiet som så langt leier på meiningsmålingane.

