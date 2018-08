FN: Kampar i Idlib i Syria kan føre til ny flyktningkrise

utenriks

I løpesetlar syriske militære helikopter torsdag slapp over område i Idlib kontrollert av opprørarar, blir opprørarane bedne om forsoning med styresmaktene.

– Krigen nærmar seg slutten. Det er på tide å stanse valden og innbyggjarane våre bør bli forsona, blir det poengtert ifølgje eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), som har lagt ut ein kopi av løpesetlane.

Ifølgje SOHR landa løpesetlane på eitt område i Idlib, mens eit anna område kontrollert av opprørarar blei bomba kraftig.

Titusenvis av flyktningar har søkt ly i Idlib-provinsen, og ein eventuell krigføring i provinsen kan føre til at hundretusenvis av syrarar i provinsen som grenser til Tyrkia, blir ytterlegare fordrivne.

– Krigen må ikkje få lov til å bevege seg til Idlib. Det er eit stad som er fylt til randa av flyktningar og internt fordrivne menneske, seier FN-utsending Jan Egeland, som også er generalsekretær i Flyktninghjelpen.

Egeland fryktar at ein Idlib-krig vil utløyse ein massiv flyktningstraum til Tyrkia. Det er derimot ikkje berre flyktningar i Idlib, ettersom mange opprørarar og familiane deira er busette i Idlib, som eit ledd i avtalar som er inngått i takt med at syriske regjeringsstyrkar har tatt kontroll over nye område, blant dei Aleppo og Aust-Ghouta.

FN har begynt å førebu seg til ei ny bølgje av massefordrivne flyktningar i området, men sjølv før ein slik situasjon har inntreft, er dei humanitære organisasjonane i Idlib overarbeida.

Behovet for regionale våpenkviler er stort, ifølgje Egeland, som no ber Russland, Tyrkia og Iran om hjelp til å påverke Bashar al-Assad.

– Dette området skrik etter diplomatiske løysingar, seier han.

