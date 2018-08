utenriks

Redningsmannskap leitar framleis i ruinane etter skjelvet som ramma Lombok søndag kveld, og det er frykt for at talet på omkomne vil stige.

156.000 menneske vart heimlause under skjelvet, og mange av dei har budd under open himmel sidan. Tusenvis av utanlandske turistar har forlate Lombok og naboøyane dei siste dagane av frykt for nye skjelv.

Etterskjelvet torsdag vart målt til 5,9 av det amerikanske jordskjelvsenteret USGS.

