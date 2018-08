Militante på Gazastripa stansar rakettangrep mot Israel

utenriks

– Begge partar stoppa avfyringane klokka tolv torsdag. Denne runda av eskalering er over, heiter det i ei felles utsegn frå leiarane i dei ulike militante gruppene på Gazastripa.

Ei Hamas-kjelde stadfestar det same, men Israel har så langt ikkje kommentert den nye utviklinga.

Meldinga kjem etter at angrep mellom partane har skapt frykt for ein eskalering mot krig i området.

Den siste utviklinga begynte tysdag då to medlemmer av den væpna greina av Hamas-rørsla Ezzedine al-Qassam-brigadane blei drepne i eit israelsk droneangrep på Gazastripa. Hamas sverja hemn.

Israel hevda onsdag at israelske arbeidarar blei skutt mot. Israel slo tilbake mot ein av postane til Hamas like etterpå. Seinare onsdag blei to israelarar såra i rakettangrep mot byen Sderot. Den israelske hæren innleidde deretter nye angrep mot Hamas-mål på Gazastripa.

Ifølgje hæren har rundt 180 rakettar blitt skutt frå Gazastripa mot Israel mellom onsdag og torsdag morgon. I same tidsrom har Israel råka over 150 Hamas-mål. Tre palestinarar er blitt drepne og sju israelarar såra.

