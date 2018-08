Miljø nest viktigaste sak blant veljarar i Sverige

utenriks

23 prosent meiner innvandring er den viktigaste saka i ei meiningsmåling utført av Demoskop på oppdrag frå avisa Expressen. 16 prosent svarar miljø, mens 13 prosent meiner helse er viktigast.

Lov og orden, økonomi, skule, arbeidsplassar, integrering og likestilling kjem lenger ned på lista.

Miljø har gått opp 6 prosentpoeng sidan juli, delvis som følgje av den varme sommaren, ifølgje Peter Santesson i Demoskop.

– Det kan vere ein fordel for Miljöpartiet og Centerpartiet, men vil ikkje flytte veljarar over blokkgrensene, seier han til Expressen.

Partisekretær Michael Arthursson i Centerpartiet ønsker seg ein meir balansert politisk debatt så ikkje innvandring stel heile merksemda. Både miljø, helse og andre saker bør få meir fokus fram mot valet i september, meiner han.

– Det er sørgeleg dersom det trengst tørke og brannar for at miljøspørsmålet skal bli stort. Vi hadde naturlegvis ønskt at det ikkje var nødvendig. Det er mogleg at dette er ein fordel for oss, det er i alle all inga ulempe, seier Arthursson.

