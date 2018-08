Redaktør og journalistar arrestert i Hviterussland

utenriks

Levsjina skal ha blitt arrestert saman med ei rad andre kviterussiske journalistar, mistenkt for å på ulovleg vis ha prøvd å få tilgang til datasystemet til det statlege nyheitsbyrået BELTA.

Blant journalistane er også ein reporter frå Deutsche Welles russiskspråklege teneste, Pauljuk Bykowskij.

Om dei blir tiltalte, risikerer dei to år i fengsel, ifølgje påtalemakta i Kviterussland.

Organisasjonen for sikkerheit og samarbeid i Europa (OSSE) krev at journalistane blir lauslatne og seier saka «skaper alvorleg bekymring rundt respekt for medium og presse i Kviterussland».

