Russland: – Uakseptabelt med Skripal-sanksjonar

Det amerikanske utanriksdepartementet har opplyst at dei nye sanksjonane vil tre i kraft i siste halvdel av august.

Amerikanske styresmakter meiner å ha slått fast at Russland stod bak giftangrepet på den russiske tidlegare dobbeltagenten Sergej Skripal og dotter hans. Også Storbritannia og andre vestlege land har skulda Russland for å stå bak angrepet i den britiske byen Salisbury tidlegare i år.

Styresmaktene i Russland har gjentatte gonger avvist at dei hadde noko med forgiftinga å gjere.

Dmitrij Peskov, talsmann for regjeringa i Russland, sa torsdag at dei nye amerikanske sanksjonane er fullstendig uakseptable. Han meiner også at dei er ulovlege.

Russiske styresmakter har likevel ikkje gitt opp håpet om eit betre forhold til USA. Også president Donald Trump har ofte tatt til orde for å betre forholdet mellom USA og Russland.

– Moskva håpar framleis å utvikle konstruktive relasjonar med Washington, seier Peskov.

