Venezuela ber USA utlevere hjernen bak droneangrep

Det var Venezuelas utanriksminister Jorge Arreaza som onsdag uttalte at Osman Delgado Tabosky, busett i Miami i den amerikanske delstaten Florida, er mistenkt for å vere hovudmannen i planlegginga av det påståtte droneangrepet mot presidenten i Venezuela sist laurdag.

Arreaza og statsadvokat Tarek William Saab var i møte med chargé d’affaires James Story på den amerikanske ambassaden for å diskutere ei utlevering. Story skal ifølgje Arreaza ha uttrykt samarbeidsvilje på vegner av USAs regjering. Delgado Tabosky var også mistenkt for eit mislykka angrep mot ein militærbase i fjor.

Fleire mistenkte

To eksplosjonar, forårsaka av dronar lasta med sprengstoff, utløyste panikk i militærparaden der Maduro talte natt til søndag norsk tid. Ingen vart drepne, men sju soldatar skal ha blitt såra. Maduro har skulda Delgado Tabosky primært for å finansiere angrepet.

Maduro har før dette skulda opposisjonsleiar Julio Borges og Borges' partifelle Juan Requesens for å stå bak angrepet. Dei to er medlemmene av det folkevalde parlamentet der opposisjonen har fleirtal, men som er blitt tilsidesett av Maduros såkalla grunnlovsforsamling som vart innsett i fjor. Dei har likevel hatt parlamentarisk immunitet.

Requesens vart, ifølgje visepresident i parlamentet Alfonso Marquina, tvungen ut av huset sitt og arrestert av politiet, eit brot på immuniteten hans som folkevald. Dette skulle rapporterast inn til blant anna FN som lovbrot og kidnapping, ifølgje Marquina.

Men onsdag sørgde den Maduro-lojale forsamlinga for at dei to opposisjonspolitikarar vart fråtekne immuniteten sin. Rettsavgjerda vart fatta av ei samrøystes forsamling, hevdar leiaren i det lovgjevande organet, Diosdado Cabello.

Avfeia

Borges oppheld seg i eksil etter at ein arrestordre vart sendt ut mot han. Han har gått hardt ut mot Maduro, og meiner droneangrepet vart iscenesett for å gje Maduro moglegheit til å konsolidere makt.

– Verken landet eller verda trur på deg når det gjeld denne farsen av eit angrep. Vi veit alle at det var sett i scene for å kunne forfølgje og undertrykkje dei av oss som er motstandarar av diktaturet ditt, skreiv han på Twitter tysdag.

Requesens søster, Rafaela, vart arrestert saman med broren tysdag, men lauslaten. Ho er bekymra for kva som skjer med broren i varetekt.

– Eg held regimet til Nicolás Maduro ansvarleg for det som måtte skje med bror min og heile min familie, skriv ho på Twitter onsdag.

