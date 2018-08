Abe blir utfordra som partileiar i Japan

utenriks

Det japanske regjeringspartiet skal velje ny leiar i september, og Ishiba er hittil den første som har meldt seg på i kampen om å erstatte Abe.

Meiningsmålingar viser likevel at sjansane til den tidlegare forsvarsministeren er små, ettersom rundt 70 prosent av LDPs medlemmer seier at dei føretrekkjer Abe.

Dersom Abe får fornya tillit, kan han også bli Japans lengst sitjande statsminister gjennom tidene. Abe var statsminister frå hausten 2006 til hausten 2007, og han overtok på nytt som statsminister i desember 2012.

Ishiba har tidlegare tatt til orde for at Japan bør skaffe seg atomvåpen, og han meiner også at det er på høg tid å revidere den pasifistiske grunnlova.

