utenriks

Bank of England heva i førre veke styringsrenta for andre gong sidan finanskrisa, med tilvising til at pilene no peiker oppover.

Veksten i det britiske nasjonalproduktet blir til dels forklart med det varme vêret, noko som fekk fart på byggjeaktiviteten og forbruket.

Veksten i Storbritannia er framleis lågare enn i dei fleste andre større industriland, og det rår framleis stor usikkerheit knytt til avgjerda om å forlate EU.

(©NPK)