FN og USA krev gransking av flyangrep i Jemen

Ifølgje Houthi-opprørarkanalen Al Masirah TV vart skulebussen i Jemen angripen av fly frå den saudileidde koalisjonen i regionen. Bombinga fann stad nær Dahyan-marknaden i Saada-provinsen torsdag.

Generalsekretær i FN Antonio Guterres har bedt om at uavhengige og umiddelbare undersøkingar blir sett i gang. I USA har utanriksdepartementets talsperson Heather Nauert uttalt at dei har bedt den saudiarabiskleidde koalisjonen om å få gjennomført ei grundig og transparent gransking av hendinga. Ho uttrykte også bekymring over meldingane om at angrepet hadde ført til så mange sivile dødsfall.

USA har gitt sin allierte Saudi-Arabia støtte i form av våpen, overvakingsutstyr og anna teknologi.

Barn eller ikkje

Geert Cappelaere, UNICEFs regiondirektør for Midtausten og Nord-Afrika, seier at dei 29 barna som vart drepne, var under 15 år. Av dei skadde skal 30 vere barn under 15 år.

Bilde frå opprørarkontrollerte Ansarullah Media Centre viser skadde barn, to og to i sjukehussenger, mens sjukehuspersonale slit med å ta seg av alle dei som treng pleie.

Koalisjonen uttalte torsdag at dei har gjennomført ein «legitim militær aksjon». Talsmannen Turki al-Maliki seier opplysningane om at det var barn i bussen er villeiande og at det berre var houthi-krigarar i bussen. Han skulda vidare houthiane for å rekruttere barnesoldatar, og sa at opprørarane brukar barn på slagmarka.

Krise

Saada er eitt av områda Houthi-opprørarane kontrollerer og som den saudileidde koalisjonen kjempar for å presse dei ut frå.

Koalisjonen, som også inkluderer Dei sameinte arabiske emirata, gjekk i mars 2015 til krig mot den lokale Houthi-rørsla som tok kontroll over Jemens hovudstad Sana i september 2014.

Sidan då er minst 10.000 liv gått tapt i krigen, men ikkje minst har situasjonen ført til det FN kallar ei av dei verste humanitære krisene i verda. Over tre millionar menneske er drivne på flukt, og over 22 millionar menneske er avhengige av humanitær hjelp.

