Ny våpenkvile mellom Hamas og Israel

Våpenkvila vart forhandla fram av Egypt og FNs spesialkoordinator for fredsprosessen i Midtausten, bulgarske Nickolay Mladenov. Hamas uttaler at våpenkvila vil halde så lenge Israel respekterer den.

Israel har førebels ikkje offisielt bekrefta at det er ei semje, og ein talsperson for statsminister Benjamin Netanyahu sa tidlegare torsdag at sikkerheitsmyndigheitene har gitt det israelske forsvaret ordre om «framleis å bruke makt mot terroristar».

Dei siste to dagane har militante palestinarar ifølgje den israelske hæren fyrt av rundt 180 missil mot Israel, mens Israel har gjennomført ein serie luftangrep mot Gazastripa. Minst tre personar er drepne og 30 skadde på palestinsk side i angrepa. Sju israelarar er rapportert såra.

Torsdag var partane einige om å avslutte kamphandlingane og hevda dei hadde stoppa avfyringa av våpen, men det kom likevel til nye trefningar.

Mladenov åtvara like etter om at kamphandlingane og situasjonen raskt kan bli verre, med alle dei øydeleggjande konsekvensane det vil ha for alle menneske.

– FN går inn med Egypt og alle involverte partar i eit unikt samarbeid for å unngå ei slik utvikling, la han til, og viste til forhandlingane.

