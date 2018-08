Påsett skogbrann truar busetnad i California

utenriks

Brannen har fått namnet Holy Fire, kalla opp etter Holy Jim Canyon, der den skal ha blitt påsett av ein 51 år gammal mann måndag og blant anna ha svidd ned rundt eit dusin hytter.

På veg mot hus i det sørlege California har flammane passert gjennom Cleveland National Forest, forbi byen Lake Elsinor, men no ligg tusenvis av bustader farleg til.

Brannmannskapa har kjempa ein desperat kamp i rundt 38 grader på dagtid og har berre kontroll på rundt 5 prosent av det 41 kvadratkilometer store ramma området. Då 20.000 bebuarar fekk beskjed om å evakuere husa sine, var det tydeleg at fleire ikkje stolte på å overlate til brannfolka å ta vare på bygningane, for fleire stadar trassa folk ordren og stod klare på hustaka med vasslangar for å halde unna, om flammane skulle komme.

Dei høge temperaturane og dei kraftige vindkasta er dei same vêrforholda som forårsaka den kraftige spreiinga av brannane nord i California i juli, inkludert dei som etter kvart smelta saman og vart Mendocino-komplekset nord for San Francisco.

Sidan den starta 27. juli har den øydelagt 100 heimar og blitt den største brannen i delstatshistoria. Rundt 51 prosent av den brannen er no under kontroll, men tilbake ligg eit avsvidd område på størrelse med Los Angeles.

(©NPK)