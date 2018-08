utenriks

Ifølgje den israelske avisa Haaretz blei 84 personar skadde i samanstøytar ved Gazastripa, 25 av desse av det israelske militæret.

Seint torsdag kveld sa talspersonar for Hamas i Gaza at det var oppnådd semje med Israel om ein ny våpenkvile, etter at konflikten blussa opp denne veka.

(©NPK)