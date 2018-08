Taliban angrip provinshovudstad i Afghanistan

utenriks

Angrepet starta i seint torsdag kveld og gjekk framleis føre seg fredag.

Ghazni er hovudstad i provinsen med same namn og ligg 150 kilometer sørvest for Kabul.

Ein talsperson for lokale styresmakter, Nasir Ahmad Fakiri, bekreftar at Taliban har angripe byen frå fleire kantar.

Livredde innbyggjarar fortel om kraftige eksplosjonar, flyangrep og skotveksling i byen, der elektrisitetsforsyninga er kutta og det kjem motstridande meldingar om kven som har kontroll.

Livredde

– Vi er livredde. Taliban herjar over alt i og utanfor byen, fortel butikkeigaren Mohammad Haleem.

Ein annan innbyggjar, Yasan, fortel at Taliban via høgtalarane i moskeane ber folk halde seg innandørs.

– Vi høyrer kraftige eksplosjonar og skyting. Vi er skrekkslagne, skriv han på Facebook.

Motstridande meldingar

Dei amerikanske styrkane i Afghanistan bekreftar i ei kunngjering at dei afghanske styrkane i Ghazni får flystøtte.

– Dei afghanske styrkane forsvarte sine område og beheldt kontroll over alle offentlege bygningar. Dette var nok eit mislykka forsøk frå Taliban på å erobre terreng, heiter det i ei kunngjering.

Nasir Ahmad Fakiri hevdar også at Taliban-angrepet er slått tilbake, men opprørartalsmann Zabiullah Mujahid held fast ved at dei no kontrollerer delar av Ghazni.

Ifølgje han er minst 140 personar drepne av opprørarane, som sjølv hevdar å ha mista berre tre menn i kampane.

Mange drepne

Ifølgje leiaren ved sjukehuset i byen, Baz Mohammad Hemat, er 14 medlemmer av sikkerheitsstyrkane drepne og 20 såra i kampane om byen. To sivile er også såra, men sjukehuset tar ikkje lenger sjansen på å sende ut ambulansar, fortel han.

Politisjefen i byen, Farid Ahmad Mashal, seier at det ligg drepne Taliban-opprørarar i gatene og at 39 vart drepne då sikkerheitsstyrkane fekk flystøtte.

Ein talsperson for forsvarsdepartementet i Kabul seier at hæren har hjelpt politiet og at byen no er under kontroll av regjeringsstyrkane.

Stadig verre

Sikkerheitssituasjonen i provinsen er blitt stadig verre den siste månaden.

Ifølgje tenkjetanken Afghanistan Analysts Network dominerer no Taliban heile provinsen, med unntak av provinshovudstaden, eitt av dei 18 distrikta og nokre større område innanfor tre av distrikta.

