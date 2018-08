Asia-børsen reagerer på Tyrkias valutakrise

utenriks

Før børsane opna i Hongkong hadde Nikkei-indeksen i Tokyo allereie opna med eit fall på 1,3 prosent.

Shanghai-indeksen fall 0.9 prosent mens Shenzhen-indeksen i Kina gjekk ned 1,1 prosent.

Nedgangen kjem blant anna av at den tyrkiske liren fredag styrta 20 prosent – det kraftigaste fallet sidan 2001. Lire-raset kom like etter at USAs president Donald Trump uttalte at han vil doble tollen på tyrkisk stål og aluminium.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har sidan gått hardt ut mot USA, og søndag hevda han at det kraftige fallet kjem av eit politisk komplott mot landet.

Same kveld sa Tyrkias finansminister Berat Albayrak at dei planlegg å sette i verk fleire tiltak måndag for å beskytte økonomien.

(©NPK)