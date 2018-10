Gisseldrama avslutta i Köln

utenriks

Politiet opplyser at gisseltakinga er avslutta, og at kvinna blir teken hand om. Stasjonen blei evakuert og stengd som følgje av hendinga måndag ettermiddag.

Rundt klokka 14.20 opplyste ein polititalsmann at dei hadde oppretta kontakt med gisseltakaren, og like etter klokka 15 blei det altså opplyst at politiet hadde kontroll. Det er ukjent kva slags våpen eller motiv mannen hadde.

Tysk politi bad på Twitter folk halde seg unna stasjonen, og jernbaneselskapet Deutsche Bahn skreiv at fleire spor er sperra av. Stasjonen i Köln er ein av dei største i landet.

Til Reuters blei det sagt at gisseldramaet anten skjedde på apoteket eller på ein McDonald's-restaurant ved sida av.

(©NPK)