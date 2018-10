New York markerer den første helga utan skyteepisodar på 25 år

utenriks

– Verken fredag, laurdag og søndag skjedde det skyteepisodar eller drap. Det er første gong på fleire tiår, og det er ikkje noko berre politiet skal vere stolte over, men noko alle innbyggjarar i New York skal vere stolte over, seier politisjef James O'Neill i New York.

Helga før derimot, 6. og 7. oktober, blir omtalt som «forferdeleg» av politiet. Både i bydelen Brooklyn og i Bronx var det fleire skyteepisodar.

Også talet på drap ser ut til å auke igjen. I dei første seks månadane har 147 personar blitt drepne i den amerikanske storbyen, noko som er ein auke på 8 prosent frå same periode i fjor. 2017 var året med færrast tal på drap i byen sidan 1951.

(©NPK)