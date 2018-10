Tyrkisk politi ferdig med undersøkingar i Saudi-Arabias konsulat

utenriks

Iført kvite drakter og blå hanskar undersøkte tyrkisk politi og ein saudiarabisk delegasjon konsulatet. Då etterforskarane forlét konsulatet etter åtte timar, skal dei blant anna ha tatt med seg jord frå hagen utanfor bygninga.

Etterforskarane har gjort undersøkingar i samband med forsvinninga til journalisten Jamal Khashoggi. Det var spesielt DNA-spor tyrkiske etterforskarar var på jakt etter.

Khashoggi har vore sakna sidan han gjekk inn i konsulatet til heimlandet i Istanbul 2. oktober. Tyrkiske etterforskarar skal sitte på bevis som støttar mistankar om at journalisten vart drepen i konsulatet. Saudi-Arabia har nekta for å ha noko med Khashoggis forsvinning å gjere.

Men måndag kveld melde CNN at saudiarabiske styresmakter, ifølgje kjelder, er i gang med å skrive ein rapport der det heiter at Khashoggi døydde under eit avhøyr som gjekk gale.

