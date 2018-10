USA seier Saudi-Arabia går med på grundig Khashoggi-etterforsking

utenriks

Under eit møte mellom Pompeo og Saudi-Arabias utanriksminister Adel al-Jubeir skal sistnemnde ha sagt seg samd i at det trengst ei grundig etterforsking av forsvinninga til journalisten Jamal Khashoggi.

– Utanriksministrane blei einige om verdien av ei grundig, open og snarleg etterforsking, seier Pompeos talsperson Heather Nauert etter møtet.

Pompeo har tysdag også møtt kong Salman og den mektige kronprinsen i landet, Mohammed bin Salman. Under møtet trekte kronprinsen fram det gode tilhøvet mellom USA og Saudi-Arabia.

– Vi er sterke og gamle allierte. Vi møter utfordringane våre saman – i fortida, i notida og i framtida, sa bin Salman.

Skreiv regimekritiske kommentarar

Den kjende saudiarabiske regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi har vore sakna sidan 2. oktober. Det siste året har Khashoggi vore busett i USA, der han mellom anna skreiv for Washington Post.

Her har han levert kommentarartiklar med kritikk av kronprins bin Salman. Den same avisa skreiv i førre veke at amerikanske etterretningsorganisasjonar hadde fått informasjon om at kronprins Mohammed bin Salman gav ordre om ein operasjon for å lokka Khashoggi ut av USA og arrestera han.

Kjelder i det tyrkiske statsapparatet hevdar Khashoggi blei mishandla, drepen og partert inne på konsulatet til Saudi-Arabia i den tyrkiske storbyen Istanbul. Saudi-Arabia avviser skuldingane.

Undersøkte konsulatet

Tyrkiske etterforskarar avslutta natt til tysdag undersøkingar inne på konsulatet. Det blir rekna med at dei mellom anna har leitt etter DNA-spor.

Tidlegare har både Pompeo, USAs nasjonale tryggingsrådgjevar John Bolton og svigersonen og rådgjevaren til Trump, Jared Kushner, diskutert saka med Saudi-Arabias mektige kronprins Mohammed bin Salman.

President Donald Trump har ymta om at USA kan innføra sanksjonar mot landet som ein reaksjon på forsvinninga til Khashoggi. Trump har likevel gjort det klart at han ikkje ønskjer å stoppa det omfattande våpensalet til USA til det eineveldige, ultrakonservative muslimske kongedømmet.

Trur ikkje USA vil straffa Saudi-Arabia

Utanriksredaktør Philip Christian ved den danske nettstaden Kongressen.com, som fokuserer på amerikansk politikk, seier til nyheitsbyrået Ritzau at han ikkje trur saka får store konsekvensar for forholdet mellom USA og Saudi-Arabia.

– Det er vanskeleg å sjå for seg eit brot i relasjonane eller ei stor straff mot det saudiarabiske regimet som konsekvens av denne saka. USA har for mange interesser som veg meir enn drapet på ein enkelt journalist, seier Christian.

Han meiner at Trump ved å senda Pompeo vil at det skal sjå ut som om USA tek saka alvorleg.

– Han sa måndag at det nok var snakk om gjerningsmenn som jobba utan at regimet i Riyadh visste om det. Viss ein bestemmer seg for å støtta den historia, vil det ikkje vera nokon grunn til å straffa regimet i Riyadh, seier Christian.

(©NPK)