G7 ønsker gransking av Khashoggi-saka

utenriks

– Dei som står bak forsvinninga må haldast ansvarlege, seier utanriksministrane i G7 i ei fråsegn.

G7, som består av Canada, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Storbritannia og EU, seier at dei er svært bekymra for Khashoggis forsvinning.

I ei felles fråsegn seier G7 at dei forventar at Saudi-Arabia gjennomfører ei grundig, truverdig, open og rask gransking av forsvinninga. Dei poengterer også at dei er opptatt av å forsvare ytringsfridomen og beskytte pressefridomen.

Ifølgje ein tyrkisk høgtståande tenestemann vart Khashoggi drepen i det saudiarabiske konsulatet i Istanbul for to veker sidan.

Fire mistenkte identifisert

Fire av dei Tyrkia mistenkjer står bak Khashoggis forsvinning, har band til bin Salman, ifølgje New York Times. Ein av dei har ofte blitt sett saman med kronprinsen på reise, blant anna nyleg i Paris og Madrid. Han har også vore avbilda saman med bin Salman.

Tre andre skal ifølgje vitne og andre opplysningar vere ein del av sikkerheitsteamet til kronprinsen.

Ein femte er identifisert som ein rettsmedisinar, som skal vere ein høgtståande tenestemann i innanriksdepartementet.

Tyrkiske tenestemenn meiner desse fem var ein del av delegasjonen som var på konsulatet 2. oktober då Khashoggi forsvann. Om det viser seg å stemme, vil dei kunne knytast direkte til kronprinsen, som hevdar at verken han eller den saudiarabiske regjeringa har kjennskap til saka.

Pompeo møtte kronprins

Tysdag var USAs utanriksminister Mike Pompeo i Saudi-Arabias hovudstad Riyadh for å møte kronprinsen for å diskutere forsvinninga.

I etterkant av møtet uttalte utanriksministeren at Saudi-Arabia ønsker å få alle fakta på bordet og sikre at alle skuldige blir stilte til ansvar, inkludert skuldige blant saudiarabiske leiarar og høgtståande tenestemenn. Pompeo sa også at Saudi-Arabia understreka endå ein gong at dei ikkje har noko med forsvinninga å gjere.

Trump kritiserer

USAs president Donald Trump kritiserte natt til onsdag den raske fordømminga av Saudi-Arabia. Han samanlikna forsvinninga til journalisten med Brett Kavanaugh-saka. Kavanaugh vart skulda for seksuell trakassering, men vart likevel valt som høgsterettsdommar.

– Eg trur vi må finne ut kva som skjedde først. No skjer det igjen, du veit, du er skuldig inntil det motsette er bevist. Det likar eg ikkje. Vi gjekk nettopp gjennom dette med Kavanaugh, og han var uskuldig heile tida så vidt eg veit, sa Trump.

Khashoggi forsvann etter at han gjekk inn i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul 2. oktober. Journalisten har, blant anna i kommentarartiklar i Washington Post, komme med kritikk mot tronarving bin Salmans styre.

Ein høgtståande tyrkisk tenestemann sa tysdag til nyheitsbyrået AP at politiet som ransaka konsulatet, har funne bevis for at Khashoggi vart drepen der.

(©NPK)