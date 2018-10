Israels hær: Rakett skoten mot israelsk by frå Gazastripa

utenriks

– Klokka 4 måtte israelarar i byen Be'er Sheva søke tilflukt etter at ein rakett vart skoten mot Israel frå Gazastripa. Vi vil forsvare israelske sivile, tvitra hæren onsdag morgon.

Dette er ein av dei første rakettane som har blitt skoten frå det palestinske territoriet dei siste vekene. Det er så langt ikkje meldt om skadde.

Sidan 30. mars har det vore jamlege demonstrasjonar på Gazastripa. Protestane er retta mot den israelske blokaden som har gjort levekåra på Gazastripa svært vanskelege. Palestinarane protesterer også mot at dei ikkje får reise tilbake til stadar som palestinarane flykta frå for 70 år sidan, og som no er ein del av Israel.

Sidan demonstrasjonane starta er minst 205 palestinarar blitt drepne av israelsk eld.

(©NPK)