No angrar britane

Det nye Eurobarometeret tar temperaturen hos veljarane i alle dei 28 medlemslanda i EU. Heile 27.474 europearar har deltatt.

Hovudtrekket i meiningsmålinga er ei sterk og aukande støtte til EU-prosjektet. Alt i alt seier 68 prosent av dei spurde at dei meiner heimlandet har tent på medlemskapen.

Så populært har ikkje EU vore sidan 1983. Støtta har gått opp monaleg sidan den britiske folkerøystinga om brexit for drygt to år sidan.

Britisk fleirtal for å bli

Mest overraskande er kanskje tala for Storbritannia, som går ut av EU om mindre enn seks månader. I undersøkinga seier 53 prosent av dei spurde britane at dei i dag ville ha røysta for å bli i EU.

Berre 35 prosent seier dei ville ha røysta for å gå ut, mens 12 prosent svarer at dei er usikre.

På tvers av EU seier 66 prosent av dei spurde at dei ville røysta for å bli verande i EU. I fem land – Luxembourg, Irland, Sverige, Danmark og Nederland – ligg delen på 80 prosent eller meir.

I motsett ende ligg Italia og Tsjekkia, dei einaste to landa der færre enn 50 prosent seier dei ville røysta for å bli i EU.

Samtalene krasja

Eurobarometeret blei publisert tidleg onsdag morgon, berre timar før stats- og regjeringssjefane kom fram til eit viktig toppmøte om brexit onsdag kveld.

Toppmøtet blei tidlegare i haust stempla som eit «sanningas augneblink» for brexitforhandlingane. Anonymt har diplomatar fortalt ope om det dei hadde tenkt skulle skje: Planen var at eit utkast til skilsmisseavtale mellom EU og Storbritannia skulle vere klart alt måndag. Så skulle avtaleteksten leggjast fram for toppmøtet, saman med eit utkast til ei politisk felleserklæring om rammene for det framtidige forholdet.

Det skjedde ikkje. I staden kollapsa forhandlingane søndag kveld. Sidan har det vore full stans.

Fryktar «no deal»

EU-president Donald Tusk har før toppmøtet sagt at han ikkje ser nokon grunn til optimisme.

Tvert imot, åtvarar Tusk, er risikoen større enn nokosinne før for «no deal», det vil seie ein situasjon der britane krasjar ut av EU utan å ha nokon avtale på plass, med kaos og stor uro som resultat.

Tusks krav er no at statsminister Theresa May må legge nye forslag på bordet for å bringe forhandlingane vidare.

May under press

Samtidig er statsminister May under eit kolossalt press på heimebane, der forslaga ho har lagt fram til løysingar i forhandlingane, er under angrep både frå opposisjonen og hennar eigne.

Opposisjonspartiet Labour vil ha nyval, regjeringsskifte og ein ny kurs i forhandlingane, med betydeleg tettare band til EU enn det den konservative regjeringa har lagt opp til. Labour har også opna for ei ny folkerøysting om brexit, til stor jubel frå EU-tilhengjarar som håper på å reversere utfallet av folkerøystinga i 2016.

May har på sin side sagt nei dette.

Ei ny folkerøysting, meiner statsministeren, ville ha vore som å seie at folket tok feil første gong og derfor må få ein ny sjanse til å gjere det riktig. Det, åtvarar ho, ville ha vore knusande for tilliten folk har til politikarane.

