Pompeo: USA tek forsvinninga til Khashoggi på alvor

utenriks

Erdogan «gjorde det klart at Saudi-Arabia samarbeider i etterforskinga som Tyrkia har opna, og at dei vil dela informasjon», sa Pompeo etter møtet i Ankara onsdag.

På spørsmål om han har fått høyrt på eller bedt om å få høyra på lydopptak av det påståtte drapet på Khashoggi, sa Pompeo:

– Eg har ikkje noko å seia om det.

Pompeo framhevar det tette bandet mellom USA og Saudi-Arabia. Han sa også at USA tek saka på alvor. «Viss eit land seg i gang med ein aktivitet som er ulovleg, så er det uakseptabelt. Ingen kjem til å forsvara den type aktivitetar. Dei treng ganske enkelt å seia kva som skjedde», sa han.

Pompeo besøkte Tyrkia dagen etter at han møtte Saudi-Arabias kong Salman og kronprins Mohammed bin Salman i Riyadh.

Saudiarabiske styresmakter har lova ikkje å skjerma nokon frå etterforskinga, sa Pompeo.

Grufulle detaljar

Den regimekritiske saudiarabiske journalisten har vore sakna sidan han gjekk inn på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul 2. oktober.

Kjelder i det tyrkiske statsapparatet hevdar Khashoggi blei mishandla, drepen og partert av saudiarabiske agentar. Saudi-Arabia har avvist skuldingane.

Tyrkiske medium har formidla vidare grufulle detaljar frå anonyme kjelder om kva Khashoggi etter det som er sagt blei utsett for. Mange av opplysningane stammar etter det som er sagt frå lydopptak frå konsulatet som tyrkiske tenestemenn skal ha fått tilgang til.

Den regjeringsvennlege tyrkiske avisa Yeni Safak skriv at journalistane deira sjølve har høyrt to lydopptak. Dei stadfestar etter det som er sagt at Khashoggi blei torturert før han skal ha blitt halshogd og partert.

Konsulens residens

Onsdag gjekk tyrkisk politi inn i residensen til den saudiarabiske konsulen i Istanbul.

Det statlege tyrkiske nyheitsbyrået Anadolu og den tyrkiske kringkastaren TRT melde allereie tysdag kveld at søket var i gang, ein time etter å ha meldt at konsul Mohammed al-Otaibi hadde reist til Riyadh.

Planen var å gjennomføra søket tysdag kveld, men Saudi-Arabia gav ikkje løyve, fortel AP onsdag.

Søket i residensen onsdag starta etter at etterforskarar måndag fekk tilgang til konsulatet. Undersøkingane i konsulatet avdekte sikre bevis for at Khashoggi blei drepen, ifølgje ein ikkje namngjeven høgtståande tyrkisk tenestemann.

Erdogan ymta tysdag om at rom inne på konsulatet har blitt malt i eit forsøk på å skjula spor.

Knytt til kronprinsen

Tenestemenn i Tyrkia har namngjeve 15 saudiarabarar som dei mistenkjer for å ha vore med i operasjonen der Khashoggi etter det som er sagt blei drepen. Det har blitt publisert bilete av dei som er tekne på flyplassen i Istanbul.

Minst ni av dei 15 har arbeidd for saudiarabiske tryggingstenester, militæravdelingar eller departement, ifølgje New York Times. Minst ein av dei har ofte vore saman med den mektige kronprinsen i landet på reiser.

Obduksjons-ekspert

Ein annan av dei mistenkte er ein patolog som er ekspert på rettsmedisin og obduksjonar. Ifølgje Twitter-kontoen til mannen er han også leiar for Saudi-Arabias vitskapelege råd for rettsmedisin.

Ifølgje CNN har regimet i Saudi-Arabia vurdert å koma med ei forklaring der det blir hevda at Khashoggi døydde ved eit uhell under avhøyr i samband med ein tryggingsoperasjon som ikkje var godkjend av den øvste leiinga i landet.

Å sannsynleggjera denne forklaringa kan likevel bli vanskeleg viss det stemmer at sentrale personar med band til Mohammed bin Salman var på konsulatet 2. oktober.

(©NPK)