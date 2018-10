Sivile afghanarar drepne i angrep på NATO-kolonne

utenriks

Nato har bekreftar at ei kolonne vart angripen i Bagram-distriktet 40 kilometer frå Kabul, der det ligg ein større amerikansk militærbase. Angrepet skjedde onsdag og ramma minst fem sivile afghanarar. To av dei vart drepne, mens tre vart såra, opplyser ei talskvinne for guvernøren i Parwan-provinsen.

Også fem tsjekkiske soldatar vart såra, opplyser forsvarsdepartementet i Praha.

Ein av soldatane fekk alvorlege skadar og måtte opererast, men tilstanden er ikkje lenger kritisk. Dei fire andre fekk lettare skader.

Ifølgje departementet var det ein sivil bil med eksplosiv som gjekk i lufta like ved det pansra køyretøyet til soldatane. For to månader sidan vart tre andre tsjekkiske soldatar drepne mens dei var på patrulje i den same provinsen.

Taliban har påtatt seg ansvaret for begge angrepa.

