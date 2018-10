utenriks

Statsminister Ahmed Ouyahia i det nordafrikanske landet seier i ei utsegn at «alle klede som hindrar utøving i den offentlege tenesta, særleg nikab, er strengt forbode på arbeidsplassen».

Ein talsmann for statsministeren seier at tilsette må kunne identifiserast på arbeidsplassar over heile landet for å unngå sikkerheitsrelaterte truslar.

97,9 av Algeries befolkning er muslimar, ifølgje det amerikanske forskingssenteret Pew Research Center.

(©NPK)