Dronning Sonja rørt og imponert av Mark (37)

Då Mark Jiapeng Wang frå Kina var ungdom, fekk han eit stipend frå dronninga. Slik enda han opp på United World College i Fjaler i Sogn og Fjordane – ein vidaregåande skule der elevar frå heile verda er samla.

– Stipendet endra livet mitt frå det som kan beskrivast som eit svart-kvitt-TV til eit farge-TV. Det betydde så mykje for meg. Derfor ville eg lage denne skulen i Kina, slik at fleire og fleire studentar kan oppleve det same som eg gjorde og få liva sine endra, seier han.

Besøkte sjukehuset

Det var det førre statsbesøket til kongeparet i Kina i 1997 som skulle endre livet til Wang, som vart lam i beina etter ei flyulykke som 12-åring. Kongeparet besøkte sjukehuset der han var innlagt, og lyste i ettertid ut eit stipend til éin av pasientane – som Wang fekk.

Dermed bar det til Noreg.

– På skulen der eg gjekk i Sogn og Fjordane, kjem det folk frå 80 forskjellige land. Vi bur saman, vi studerer saman og vi kan tenkje på korleis vi kan skape fred i verda saman, seier Wang.

– Tusen takk

Heilt sidan opphaldet i Sogn og Fjordane, har han drøymt om å lage ein lik skule i Kina. Etter mange år med hardt arbeid, gjekk draumen i oppfylling då United World College Changsu China vart opna i 2015.

Skulen har 560 elevar frå 99 land, og fredag besøkte kongeparet for første gong skuleområdet 110 kilometer vest for Shanghai. Dei var tydeleg rørt over å sjå kva Wang har fått til.

– Det har vore ei utruleg flott reise å få lov til å følgje med på alt det du har gjort og fått til. Det er berre heilt beundringsverdig at du har fått til denne utruleg flotte staden. Det er stort å få lov til å vere her i dag, Mark. Tusen, tusen takk, sa dronninga.

Etter besøket på skulen, drog kongeparet vidare til ein av av dei vakraste hagane i Kina, «Humble Administrator´s Garden» i Suzhou. Det var siste post på det ni dagar lange statsbesøket i Kina.

