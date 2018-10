Migrantgruppe på veg til USA storma grenseport i Guatemala

utenriks

Rundt 3.000 personar skal vere med i følgjet. Dei har gått frå Honduras gjennom El Salvador og Guatemala og hadde fredag komme fram til grensa mellom Guatemala og Mexico.

Berre to kvartal unna grenseovergangen stoppa gruppa og snudde, ifølgje AP. Seinare fredag fortalde nyheitsbyrået at migrantane reiv ned ein grenseport i Guatemala og storma over ei bru mot Mexico, trass i at Guatemala hadde stengt overgangen og sikra han med soldatar og militærkøyretøy.

Grenseovergangen på den mexicanske sida er sikra med ein stor vaktstyrke og høge metallgjerde. Dei mexicanske styresmaktene har plassert ut mannskapsforsterkningar.

Dei økonomiske flyktningane har hatt som mål å komme seg inn i Mexico for så å ta seg vidare gjennom landet til grensa i nord. Flesteparten av dei kjem frå Honduras. Draumen deira er å komme til USA.

USAs president Donald Trump har trua Mexico med å stenge grensa mellom dei to nordamerikanske landa viss styresmaktene der ikkje stansar migrantane. USAs utanriksminister Mike Pompeo vart fredag i Mexico, der han sa til den mexicanske motparten sin, Luis Videgaray, at USA står overfor ei stor krise som følgje av ei rekordstor innvandring.

Washington har òg åtvara Guatemala, El Salvador og Honduras og sagt at USA kuttar bistandshjelpa dersom dei tre landa ikkje set foten ned for migrantane.

(©NPK)