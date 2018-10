Tokyobørsen ned på siste handledag denne veka

utenriks

Handelen på Tokyobørsen vart trekt ned av nedgangen på Wall Street dagen før, ifølgje analytikarar. Bekymringa for ei diplomatisk krise i samband med forsvinninga til journalisten Jamal Khashoggi reknar ein også med spelte ei rolle, og skuffelse over kinesiske veksttal.

Nye tal viser at Kina hadde ein økonomisk vekst på 6,5 prosent i tredje kvartal samanlikna med tal frå same periode i fjor. Det er heile ni år sidan at veksttempoet i Kina var så lågt.

Utover dagen såg det likevel ut til at investorane rista av seg skuffelsen, kanskje fordi dei no forventar at kinesiske styresmakter vil ta grep for å sikre tilliten til investorane.

Kinesiske børsar opna også med nedgang, men då handelen var over, kunne Shanghai notere ein oppgang på 2,58 prosent, mens Hang Seng-indeksen i Hongkong enda med ein meir beskjeden oppgang på 0,42 prosent.

Det var knytt spenning til kva veg pilene kom til å peike i Asia etter ein ny nedtur på Wall Street torsdag. Der selde investorar unna aksjar både i teknologi- og internettselskap, og industri og andre selskap som baserer seg på forbruket til amerikanarane. Framleis er det frykt for mindre økonomisk vekst som bidrar til nedgangen.

