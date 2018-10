BMW kallar tilbake over 1 million bilar grunna brannfare

utenriks

– I enkelte dieselbilar kan glykol-kjølevæske leke frå ein defekt komponent som blir omtalt som ein kjølar for resirkulering av bensin. Denne væska kan i kombinasjon med andre substansar i systemet føre til brannrisiko, heiter det i ei fråsegn frå BMW.

Selskapet seier at dei har tatt kontakt med bilforhandlarar, som i sin tur blir oppfordra til å ta kontakt med eigarar av dei aktuelle bilane for å få gjennomført ein sjekk.

– Modulen for eksosresirkulering vil bli sjekka, og dersom det er defektar i delane, vil desse bli bytte ut, skriv BMW.

Selskapet kunngjorde allereie i august at dei kallar tilbake 480.000 bilar som var ramma av same feil frå land i Europa og Asia. Dei kom også med ei offentleg unnskylding til Sør-Korea etter at rundt 30 BMW-ar tok fyr der tidlegare i år.

I fråsegna tysdag heiter det at BMW har sjekka fleire dieselmodellar og identifisert ein «minimal risiko» i nokre av dei.

Med den siste tilbakekallinga har BMW kalla tilbake i alt 1,6 millionar bilar rundt om i verda.

