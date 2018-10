EUs milliardsatsing på CO2-reinsing får strykkarakter

utenriks

I 2009 lanserte EU to nye program der milliardar av kroner vart stilt til rådvelde for å finansiere fangst og lagring av CO2, såkalla CCS.

No har ECA besøkt prosjekt i Tyskland, Spania, Nederland, Polen og Storbritannia og gjennomgått resultata av satsinga.

– Konklusjonen vår er at ingen av dei to programma lykkast i å realisere CCS i EU, seier Samo Jereb, som har leidd arbeidet.

Gjennom energiprogrammet EEPR vart det sett av 1 milliard euro til CCS. Målet var å bidra til realiseringa av tolv demonstrasjonsanlegg for CO2-reinsing i EU innan 2015. Men berre 43 prosent av pengepotten vart brukt, og av dei i alt seks prosjekta som fekk finansiering gjennom ordninga, gjekk fem i vasken, mens det sjette vart nedskalert til eit mindre pilotanlegg.

For det andre programmet, kalla NER300, er resultata endå meir nedslåande. Målet for NER300 var å bidra til finansiering av åtte prosjekt for CO2-reinsing, men ikkje eitt prosjekt vart gjennomført.

EUs plan er no å gjere eit nytt forsøk gjennom eit innovasjonsfond som skal sjøsetjast i 2021.

(©NPK)