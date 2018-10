FN-komité meiner fransk burkaforbod er i strid med menneskerettane

utenriks

To franske kvinner klaga til FNs menneskerettskomité i Genève etter at dei vart bøtelagde for å ha gått med plagg som dekte ansikta deira.

No har komiteen konkludert med at det franske forbodet er for omfattande. Forbodet sikrar ikkje god nok balanse mellom ulike interesser – mellom offentleg tryggleik og sosiale forhold på den eine sida og individuelle religiøse rettar på den andre, meiner komiteen.

Komiteen meiner òg at forbodet kan gi eit anna resultat enn tenkt ved at muslimske kvinner blir verande heime i staden for å bli meir integrert.

Leiaren i komiteen Yuval Shany understrekar at avgjerda ikkje er meint som støtte til ein skikk som mange i komiteen, mellom dei Shany sjølv, meiner er kvinneundertrykkande.

Fleire andre land, mellom dei Danmark, Austerrike, Belgia og Nederland, har innført såkalla burkaforbod. Der gjeld forboda fleire ansiktsdekkande plagg, men har likevel vorte oppfatta som tiltak retta spesielt mot muslimske kvinner.

Frankrike har no ein frist på 180 dagar til å melde tilbake til FN-komiteen om kva dei har gjort som følgje av komitévedtaket. Det kan for eksempel vere å gi erstatning til dei to kvinnene eller å oppheve forbodet.

(©NPK)