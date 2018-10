Geopolitisk børsuro spreier seg til USA

utenriks

Den teknologitunge Nasdaq-indeksen (-1,58 prosent), industriindeksen Dow Jones (-1,2 prosent) og den breiare Standard & Poor's-indeksen (-1,4 prosent) fall alle kraftig då Wall Street opna tysdag ettermiddag, norsk tid.

Utviklinga kan likevel snu. Fleire store amerikanske selskap legg fram resultat frå tredje kvartal tysdag, og tala er venta å påverke aksjekursane.

Asiatisk-europeisk nedtur

Dermed ser det ut til at tendensen frå børsane i Asia og Europa, som alle fall gjennom tysdagen, har smitta vidare til USA.

I Frankfurt hadde DAX-indeksen falle med 2,3 prosent tysdag ettermiddag, mens CAC 40-indeksen i Paris hadde ein nedgang på 1,6 prosent. Dermed følgde dei viktigaste børsane i Europa i hælane på Tokyo og Shanghai, som stengde med ein nedgang på høvesvis 2,7 og 2,3 prosent.

I Asia gjekk uroa likevel verst utover Hang Seng-indeksen i Hongkong, som fall med over 3 prosent.

Geopolitiske spenningar

Blant årsakene til nedgangen er geopolitisk uro og Italias gjeldsproblem, ifølgje analytikarane.

Investorane fryktar ikkje berre for det vanlegvis så gode forholdet mellom USA og Saudi-Arabia etter at journalisten Jamal Khashoggi vart drepen. I tillegg kan USAs forhold til Russland gå frå vondt til verre etter at president Donald Trump trekte USA frå nedrustingsavtalen INF.

I tillegg er det uvisse knytt til Italias avgjerd om å legge inn eit større underskot på statsbudsjettet enn det EU-kommisjonen meiner er forsvarleg sett i lys av den store gjelda i landet.

Børsane blir òg tyngde av handelskonflikten mellom mellom andre Kina og USA, som er venta å legge ein dempar på den globale økonomiske veksten i tida framover.

(©NPK)