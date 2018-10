HRW skuldar palestinske tryggingsstyrkar for tortur

utenriks

Rapporten «Two Authorities, One Way, Zero Dissent» er utarbeidd av Human Rights Watch.

– Både dei palestinske styresmaktene på Vestbreidda og Hamas-styresmaktene på Gazastripa grip systematisk og vilkårleg kritikarar og torturerer dei i fangenskap, seier leiaren for verksemda til menneskerettsorganisasjonen i Israel og Palestina, Omar Shakir.

– Systematisk tortur som ledd i politikken til ei regjering, er ein brotsverk mot menneskja, seier han.

Human Rights Watch har i årevis dokumentert omfattande israelske overgrep mot palestinarar i dei okkuperte områda, men palestinske leiarar sit i glashus når dei kritiserer Israel for dette, meiner Shakir.

– Palestinske leiarar reiser verda rundt og snakkar om rettane til palestinarane, men styrer sjølv eit maskineri av undertrykking for å knuse kritikk, seier han.

