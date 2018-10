utenriks

Ifølgje kjeldene er 59-åringen «kutta opp» og andletet hans «skamfare». Ei av kjeldene ymtar overfor Sky om at leivningane vart funne i hagen ved residensen til den saudiarabiske generalkonsulen. Sky oppgir ikkje om kjeldene er tyrkiske.

Skys melding kjem få timar etter at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan uttalte at Khashoggis leivningar ikkje var funne, og kravde at dei saudiarabiske styresmaktene fortalde kor dei var.

