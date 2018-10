Venstre vil ha hastetoppmøte i Nato for å redde våpenavtale

utenriks

– Ein avtale som forhindrar eller i alle fall avgrensar eit våpenkappløp rundt landbaserte mellomdistanserakettar er avgjerande for europeisk sikkerheit. Vi må gjere det vi kan for å redde INF-avtalen, seier Raja, som er Venstres utanriks- og forsvarspolitiske talsperson.

Nato bør derfor innkalle til hastetoppmøte om saka, meiner han.

Oppfordringa kjem etter at USAs president Donald Trump laurdag sa at han vil trekke seg frå INF fordi Russland ikkje held avtalen.

Amerikanarane peikar pål det nye rakettsystemet 9M729, som no er under utvikling i Russland. USAs frykt er at Russland i realiteten er i ferd med å utvikle mellomdistanserakettar som kan utstyrast med atomstridshovudr og ramme Europa nesten utan forvarsel. Slike rakettar er forbode som følgje av INF-avtalen, som vart inngått i 1987 og forbyr alle landbaserte rakettar av mellomdistansetypen.

Russland nektar for brot på avtalen og har kalla Trumps utspel eit «farleg» skritt.

Ifølgje Raja er det heilt klart at det er Russland som provoserer med utviklinga av 9M729.

– Men at USA forlèt avtalen, vil kunne svekkje sikkerheita til alle NATO-allierte, åtvarar han.

(©NPK)