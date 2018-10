Apple og Samsung får bøter for å gjere mobiltelefonane tregare

utenriks

Avgjerda er truleg den første mot mobilprodusentar etter skuldingar over heile verda om at selskapa oppfordrar til oppdateringar av operativsystema på eldre telefonar som gjer dei tregare i bruk. På den måten blir folk oppmuntra til å skrote dei gamle og heller kjøpe nye telefonar, meiner konkurransemyndigheitene.

– Apple og Samsung har implementert ein uærleg marknadspraksis, heiter det i ei fråsegn.

Det blir slått fast at oppgradering av operativsystem «har skapt alvorlege funksjonsfeil og i betydeleg grad redusert ytinga, og på den måten skunda på bytte av telefonar».

Det blir blant anna peika på at Samsung bad eigarane av den eldre Note 4-telefonen om å installere ein ny versjon av Android-systemet meint for den nyare Note 7-modellen, noko som gjorde den eldre modellen tregare. På same måte bad Apple eigarar av iPhone 6 om å installere operativsystemet meint for 7-aren, noko som skapte problem for brukarane.

Årsaka til at Apple får ei mykje høgare bot enn Samsung, er kritikk for at selskapet har latt vere å gi kundane informasjon om heilt essensielle eigenskapar ved litiumbatteria i deira mobiltelefonmodellar. Det dreier seg om gjennomsnittleg batterilevetid og kva ein kan gjere for å forlenge levetida.

Italienske konkurransemyndigheiter starta etterforsking i januar etter fleire klager frå forbrukarar.

(©NPK)