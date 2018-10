Orkanen Willa har treft Mexicos kyst

utenriks

– Vi rår folk frå å vere utandørs, seier USAs nasjonale orkansenter (NHC).

Mellom 7.000 og 8.000 menneske skal vere evakuerte, dei fleste av dei i delstaten Sinaloa.

Føderale styresmakter i Mexico har sendt ut eit nødvarsel i 19 kommunar i delstatane Nayarit og Sinaloa.

– Det regnar dagen lang, gatene er tomme og alt er stengt. Men ikkje alle ønsker å forlate dei ramma områda, sjølv om styresmaktene har gjort det klart at dei som blir att, sjølve er ansvarlege for farane dei kan bli utsette for, seier Alberto Hernandez, ein hotellarbeidar i Teacapan som har valt å bli igjen.

Uvêret var ein periode så kraftig at det kvalifiserte for kategori 5 – den kraftigaste orkan-kategorien. Seinare har det svekt seg til kategori 3.

Likevel må innbyggjarane i området førebu seg på livsfarlege bølgjer, kraftig stormflo, styrtregn, flaum og jordskred. Den vedvarande vindstyrken var på 57 meter per sekund då uvêret nærma seg land.

Fleire fiskarlandsbyar ligg også utsett til. Øygruppa Islas Marias, 10 mil utanfor kysten, har allereie fått føle Willas sinne.

Den tropiske stormen Vicente, som ramma den sørlege delen av Mexico, tok denne veka livet av elleve personar, ifølgje Luis Felipe Puente, leiaren i det nasjonale katastrofehandteringsbyrået.

