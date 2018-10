Russland vil diskutere toppmøte i Washington neste år

utenriks

– Vi er utvilsamt klare, seier Kreml-talsmann Dmitrij Peskov til journalistar etter at Trumps tryggingspolitiske rådgivar, John Bolton, fortalde det russiske nyheitsbyrået Interfax at eit slikt toppmøte kunne vere mogleg.

Han stadfestar at dei skal diskutere temaet, men seier at ingenting førebels er endeleg avgjort.

Frå før er det kjent at Russland førebur eit mogleg møte mellom Putin og Trump i Paris 11. november.

Planane om fleire snarlege møte mellom dei to presidentane skjer berre få veker etter at USA kunngjorde at dei vil trekke seg frå ein nedrustingsavtale med Russland, noko som på nytt har kasta dei to landa ut i ein disputt. USA har skulda russarane for å ikkje overhalde avtalen, noko Russland har tilbakevist.

– Etter det vi forstår, har ein frå amerikansk side bestemt seg og vil i nær framtid formalisere tilbaketrekkinga frå avtalen, seier Peskov.

Presidentmøtet i Paris skal skje på sidelinja av ei stor krigsmarkering i den franske hovudstaden. Dei to presidentane skal begge delta i markeringa av 100-årsjubileet for våpenkvila som markerte slutten på første verdskrigen 11. november 1918.

Ein amerikansk tenestemann opplyste til Interfax onsdag at dei to leiarane på møtet i Paris mest sannsynleg kjem til å diskutere eit toppmøte i Washington neste år og eit etterfølgjande møte i Moskva.

