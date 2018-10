Eriksen Søreide bekymra over debattklimaet i USA

utenriks

Utanriksministeren tar atterhald om at det er for tidleg å seie noko sikkert om kva som er motivet bak pakkebombene som dei siste dagane er sendt til fleire amerikanske samfunnstoppar med tilknyting til Demokratene.

– Men det er ingen tvil om at den generelle politiske debatten i USA er veldig polarisert. Og no er det berre dagar igjen til mellomvalet, seier Eriksen Søreide til NTB.

– Det er viktig å understreke at den politiske debatten, også opp mot val, må vere balansert og inkluderande. Det har vore ei utfordring i USA over tid at den politiske debatten har hardna til, seier ho.

Eriksen Søreide var torsdag i Canada for å delta på eit ministermøte om reform i Verdshandelsorganisasjonen (WTO).

(©NPK)