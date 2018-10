Nedgang på Asia-børsane

utenriks

På Tokyobørsen opna den breie Topix-indeksen med ein nedgang på 2,7 prosent. Nikkei-indeksen i Tokyo fall med heile 3,2 prosent ved opninga, men har sidan vunne tilbake litt terreng.

Shanghai-indeksen gjekk ned med 1,6 prosent og Hang Seng-indeksen gjekk ned med 1,8 prosent.

– Marknadssituasjonen er tøff. Ei rad negative nyheiter har påverka forventningane, seier analytikar Makoto Sengoku ved Tokai Tokyo Research Institute.

Investorar ventar seg høgare amerikanske renter, noko som vil gi auka lånekostnader. I tillegg påverkar uvisse rundt konsekvensane av Khashoggi-drapet og Italias budsjettplan til EU marknaden.

Onsdag viste tal frå amerikanske styresmakter at bustadsalet i landet er på sitt tregaste på to år, og prognosane til gigantar som AT & T, UPS og Texas Instruments har vore skuffande.

– Alle desse negative faktorane har gjort det vanskeleg for marknaden å finne ei moglegheit til å snu situasjonen, seier Sengoku.

(©NPK)