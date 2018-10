Putin åtvarar mot nytt våpenkappløp

utenriks

President Donald Trump varsla nyleg at han vil trekke USA frå nedrustingsavtalen INF, som forbyr atomrakettar av mellomdistansetypen. Putin meiner ein «ekstremt farleg» situasjon vil oppstå dersom USA trekker seg frå INF-avtalen og i tillegg nektar å fornye nedrustingsavtalen Ny START.

– Ingenting vil vere igjen, bortsett frå eit våpenkappløp, sa Putin onsdag.

Han åtvara også om russiske mottiltak dersom USA utplasserer mellomdistanserakettar i Europa. Då vil landa der rakettane er «utsette sitt territorium for trusselen om eit mogleg gjengjeldingsangrep».

– Eg skjønner ikkje kvifor vi skal sette Europa i så stor fare, sa presidenten.

Bekymra Bolton

USA er bekymra for at Russland i realiteten er i ferd med å utvikle mellomdistanserakettar som kan utstyrast med atomstridshovud og ramme Europa nesten utan forvarsel.

John Bolton, Trumps rådgjevar for nasjonal sikkerheit, var tysdag i Moskva for å diskutere saka direkte med Putin. Etter samtalane med presidenten beskriv Bolton russiske rakettar som ein trussel mot Europa. Han viste også til Kinas mellomdistanserakettar og hevda at det i praksis berre er USA som er blitt avgrensa av INF-avtalen.

Stoltenberg iretteset Russland

Bolton seier både Japan og Storbritannia støttar USA. Også generalsekretær Jens Stoltenberg i Nato har tatt amerikanarane i forsvar. Det er oppførselen til russarane som er hovudproblemet, meiner han.

– Problemet er at Russland over år har utvikla og utplassert eit nytt våpensystem som kan bere kjernefysiske sprengladningar, sa Stoltenberg til NTB.

– Det er ein uhaldbar situasjon å ha ein nedrustingsavtale som berre blir respektert av den eine parten. Då er det ikkje ein avtale som fungerer, seier han.

USA varslar atomopprusting

Trump sa måndag at USA vil ruste opp sitt atomvåpenarsenal fordi Russland ikkje har halde seg til INF, eit utspel som har skapt globale reaksjonar. Italias statsminister Giuseppe Conte åtvara mot ei alarmerande eskalering mens Kina bad Washington «tenkje seg om to gonger».

– Vi ønsker ikkje ein ny kald krig. Vi ønsker ikkje eit nytt våpenkappløp, sa Stoltenberg.

Putin seier han ønsker å diskutere saka med Trump under det varsla møtet mellom dei to i Paris 11. november, på sidelinja av ei markering av slutten av første verdskrigen.

(©NPK)