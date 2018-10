Leiaren i Riksdagens kallar inn partileiarane i Sverige til samtaler

utenriks

Samtalene skjer same dag som statsminister og Socialdemokraterna-leiar Stefan Löfven skal presentere sluttrapporten om korleis sonderingsoppdraget hans har gått, skriv Aftonbladet.

– Uansett resultat av sluttrapporten til Löfven meiner talmannen at samtaler med dei andre partileiarane bør skje utan forseinking, for å få deira reaksjonar og kommentarar til Löfvens rapport, heiter det i ei pressemelding frå Riksdagen.

Etter samtalene vil Norlén halde ein pressekonferanse, blir det opplyst. Sluttrapporten til Löfven blir lagt fram klokka 9.45 måndag.

Aftonbladet skreiv tidlegare fredag at Moderaterna-leiar Ulf Kristersson og Löfven møtes endå ein gong fredag morgon. Tidlegare denne veka skreiv avisa at Liberalerna-leiar Jan Björklund hadde treft Löfven.

Den svenske statsministeren har skildra sonderingane som vanskelege og kompliserte. Måndag var samtalene framleis fastlåste.

– Vi har hatt respektfulle og konstruktive samtaler, men det er ikkje slik at nokon posisjonar er endra. Vi har ikkje hatt nokon form for forhandlingar. Men eg ser at vi har fått større forståing for synspunkta til kvarandre, noko som er nødvendig for at vi skal komme framover, sa Löfven.

