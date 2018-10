Trump inviterer Putin til Washington

utenriks

– Vi har invitert president Putin til Washington, seier USAs nasjonale sikkerheitsrådgjevar John Bolton under eit besøk til Georgias hovudstad Tblisi fredag.

Han sa likevel ingenting om Putin har takka ja til invitasjonen.

Putin og Trump har møttest fleire gonger på sidelinjene av internasjonale toppmøte, men har berre hatt eitt bilateralt toppmøte, i Finlands hovudstad Helsingfors i juli.

Etter møtet måtte Trump tole krass kritikk både i heimlandet og internasjonalt for det mange meiner var ei altfor mild og unnfallande haldning til Putin.

Amerikansk etterretning har konkludert med at Russland blanda seg inn i det amerikanske presidentvalet i 2016, men etter møtet med Putin sa Trump at han «ikkje såg nokon grunn» til at russarane stod bak. Seinare hevda han at han forsnakka seg og at han eigentleg meinte at han «ikkje såg nokon grunn til at det ikkje skulle ha vore Russland».

I sommar sa Bolton at Trump hadde utsett planane om eit møte med Putin i Washington til 2019.

– Presidenten meiner at det neste bilaterale møtet med president Putin bør finne stad etter at Russland-heksejakta er over, så vi er blitt einige om at det blir etter årsskiftet, sa den nasjonale sikkerheitsrådgjevaren.

Trump skal etter planen også ha eit kort møte med Putin på sidelinja av 100-årsmarkeringa for våpenkvila som avslutta første verdskrigen. Det skjer 11. november i Paris.

(©NPK)