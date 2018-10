EU-ministrar: Urealistisk å droppe vintertid allereie i 2019

utenriks

President Jean-Claude Juncker i EU-kommisjonen kunngjorde i august at han anbefaler å få slutt på at ein må stille klokkene ein time fram på våren, og ein time tilbake på hausten.

Fleire av transportministrane i EU sa måndag at dei reknar forslag om å gjennomføre desse endringane allereie i 2019 som urealistisk.

Blant dei er transportminister Norbert Hofer i Austerrike.

– Om vi prøver å gjere dette i 2019, slik kommisjonen foreslår, vil det ikkje bli støtta av majoriteten av medlemsstatane, sa Hofer måndag.

Vil unngå lappeteppe

Trass i at dei fleste medlemslanda, deriblant Austerrike, er einige i prinsippet bak forslaget og har uttalt at dei vil sjå det bli gjennomført så fort som mogleg, meiner Hofer at ei målsetting om 2019 er for ambisiøs.

– På nokre område vil tekniske førebuingar bli nødvendige. For eksempel seier flynæringa at dei vil trenge 18 månader på å førebu seg. Vi må også passe på at vi ikkje endar opp med eit lappeteppe av tidssoner på tvers av Europa, sa han måndag.

Transportministrane frå høvesvis Estland og Litauen uttrykte entusiasme for forslaget, mens Ole Birk Olesen frå Danmark bad om meir tid til å kartleggje posisjonen i heimlandet.

– Vi treng ein grundig offentleg debatt om dette. Vi har ikkje hatt det ennå, så vi treng meir tid til å få kartlagt den danske posisjonen i denne saka.

Kan betre produktiviteten

Junckers kunngjering om den foreslåtte endringa kom i august etter at ei spørjeundersøking som genererte 4,6 millionar tilbakemeldingar frå EU-borgarar.

Brorparten av svara som kom inn var frå Tyskland, der klokkestillinga er ei stor sak.

Dei som støttar forslaget seier at lengre kveldar med dagslys på sommaren vil bidra til energisparing og til å betre produktiviteten.

Motstandarane argument er at det vil vere vanskeleg for nokre å tilpasse seg, og at dei føler endringa kan ha negative konsekvensar for helsa deira på kort sikt.

