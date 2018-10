Hundretusenvis av barn døyr årleg av luftforureining

utenriks

Berre i 2016 døydde anslagsvis 600.000 barn under 15 år som eit resultat av luftforureining, går det fram av ein fersk rapport frå WHO.

93 prosent av barn i verda under 15 år pustar dagleg inn luft som er så forureina at den truar liv og utvikling, ifølgje WHO.

– Luftforureining hemmar hjernen til barna våre og påverkar helsa deira på fleire måtar enn vi mistenkte, seier Maria Neira, som leiar WHOs avdeling for offentleg helse.

Barn er meir utsett enn vaksne fordi dei små lungene deira pustar oftare, og fordi dei har ein tendens til å puste med open munn i staden for å filtrere lufta gjennom nasen.

Munnen til barn er også meir på høgde med eksosen frå biltrafikk, som saman med energiproduksjon og landbruk er dei største kjeldene til luftforureining.

Problemet med helseskadeleg luftforureining er ikkje reservert fattige land og regionar, men rammer barn i alle land.

EU har konkludert med at luftforureining er den største kjelda til at folk døyr for tidleg i Europa.

